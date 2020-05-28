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إصابات كورونا في قطر تقفز لرقم قياسي

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محمد فضل- متابعات

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قطر

إصابات

ارتفاع

كورونا

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قطر أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة، بتسجيل السلطات الصحية قرابة ألفي حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أنها رصدت 1967 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 1740 إصابة أمس).

وتخطى بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر عتبة الـ50 ألفا وأصبح 50914، بما في ذلك 35482 حالة نشطة بينها 214 مريضا في العناية المركزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا "كوريد-19" في قطر بواقع ثلاث وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل وفاتين أمس) وبلغت 33 حالة وفاة.

وتماثل 2116 مريضا للشفاء من كورونا في قطر منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 15399 شخصا.


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