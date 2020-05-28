  • الخميس 28 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

يذبح ابنته أثناء نومها.. والأم: أريد الانتقام

كورونا

مفاجأة "غير سارة" حتى بعد التوصل للقاح كورونا

بوتين وبشار

وصف بـ "الأمر الجلل".. قرار خطير لبوتين داخل سوريا

وزير الصحة

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

المغامسي

من المقصود.. المغامسي يعاود التغريد بأبيات شعرية

موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

موجة غضب.. أسد هزيل باسم " الإمام علي" بدولة عربية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الغندور

استفزاز جديد من "الغندور" لجماهير الأهلى

لأول مرة.. انعقاد البرلمان الإيراني الجديد بدون زيارة الخميني

لأول مرة.. انعقاد البرلمان الإيراني الجديد بدون زيارة الخميني

الدكتور عاصم الجزار

انتظروها الأسبوع المقبل.. مفاجأة سارة من"الإسكان" للمواطنين

تبدأ من القاهرة..

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

الحياة السياسية

وزير الصحة
وزير الصحة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

#

الصحة العالمية تعلن عن كيفية التعامل مع ملابس مصاب "كورونا"

#

الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بـ"كورونا"

#

الصحة تعلن انخفاض عدد المصابين بـ"كورونا"

الصحة

الأولى

كورونا

هالة زايد


أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن الوزارة تدرس فتح أماكن لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد للمواطنين الراغبين في الاطمئنان على أنفسهم، أو للمخالطين للمصابين.

وأضافت "الجندي" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، بأن هذه الأماكن ستتبع وزارة الصحة ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن هذه الأماكن اليوم أو غدا، موضحة أنها ستبدأ في القاهرة أولا.

وأوضحت أن تكلفة فحص كورونا في الأماكن الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة 1000 جنيه في اليوم الواحد وذلك لمن يريد الاطمئنان على نفسه، أما من ظهرت عليه الأعراض يمكنه الذهاب الى المستشفيات وإجراء الفحص مجانا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حجز المدير الفني بـ "الجبلاية" بمستشفى خاص
» فريق عربي يفوز بلقب أفضل جمهور في استفتاء "ماركا"
» بث مباشر..تواضروس يترأس"عيد الصعود"بوادي النطرون
» الداخلية السعودية تكشف المسموح به بعد تخفيف إجراءات كورونا
» 45 ألف جنيه في القمامة تعاد لصاحبها..تعرف على التفاصيل
» مسئول: "الحكومة مبيضحكش عليها وإحنا مصحصحين أوي"
» ظهور مفاجيء لـ حسن حسني مع حفيد فنان شهير .. وهذه حالته الصحية
» تعليق ناري من نجم الأهلي على الإساءة لزوجة شيكابالا
» فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم بعد صورتها المثيرة للجدل
» أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا
» شاهد .. لحظة انفجار خط الغاز بمنطقة الزيتون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:19

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية