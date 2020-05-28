بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

28 مايو 2020 - 10:19 ص



أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن الوزارة تدرس فتح أماكن لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد للمواطنين الراغبين في الاطمئنان على أنفسهم، أو للمخالطين للمصابين.



وأضافت "الجندي" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، بأن هذه الأماكن ستتبع وزارة الصحة ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن هذه الأماكن اليوم أو غدا، موضحة أنها ستبدأ في القاهرة أولا.



وأوضحت أن تكلفة فحص كورونا في الأماكن الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة 1000 جنيه في اليوم الواحد وذلك لمن يريد الاطمئنان على نفسه، أما من ظهرت عليه الأعراض يمكنه الذهاب الى المستشفيات وإجراء الفحص مجانا.

