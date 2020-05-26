البنك الأهلي يكشف حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب «كورونا»

نفى البنك الأهلي المصري، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» بها.

وأوضح البنك أنه ينتهج أعلى معايير الشفافية مع العملاء، كما أنه يتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة في الفروع، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي وفي إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».