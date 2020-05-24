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الجيش الليبي يعلن اعتقال أحد أخطر عناصر داعش

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المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري
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المصريون ووكالات

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أعلن «الجيش الوطني الليبي»، أن قواته ألقت في محاور العاصمة طرابلس القبض على المواطن السوري محمد الرويضاني، واصفا إياها بأنه «أحد أخطر عناصر داعش في سوريا».
وقال المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي» أحمد المسماري في بيان أصدره اليوم الأحد: «وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبوبكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا».
وأضاف أن الرويضاني انتقل إلى ليبيا «برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام»، مؤكدا أنه كان يقاتل مع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في صفوف قوات «يقودها ضباط أتراك».

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