  • الأحد 24 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجم الزمالك الأسبق طارق يحيي

طارق يحيي لجماهير الأهلي : " من حقكم تسخروا "

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

جمعة: " ليس الذكر كالأنثى" .. هذا هو المقصود

الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني

الصين تحذر من حرب قادمة بين بكين و واشنطن

السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الشهداء

الرئيس الأمريكي

"ترامب" للمسلمين حول العالم: نحتاج لمساعدتكم للتخلص من جائحة " كورونا"

مسلسل لعبة النسيان

إصابة فنانة شهيرة بفيروس "كورونا" ونقلها لمستشفي العزل

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير الأوقاف

"الأوقاف" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن صلاة الجمعة

السقا

أول تعليق لـ"السقا" على مشهد مسلسل "الاختيار"

جمعة: " ليس الذكر كالأنثى" .. هذا هو المقصود

دين ودنيا

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مفيد فوزي: هذا هو قاتل سعاد حسني الحقيقي

#

هذا هو الوقت الأفضل لتناول القهوة في رمضان

#

علي جمعة يثير الجدل: "هذا النبي هو من قام ببناء الأهرامات"

#

جمعة: عالم قال وجه "أبو الهول" هو وجه النبي إدريس

الأزهر الشريف

علي جمعة

مريم

امرأة عمران

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أن المعني المقصود بـ" ليس الذكر كالأنثى" ليس هو المعني المتداول بين الناس لافتا إلي أن المقصود بها كان للاختلاف الوظيفي و والأدائي فقط وليس العرقي أو الجنسي.

وأشار إلي أن والد السيدة مريم كان صاحب الصلاة أو بمثابة إمام المسجد وعندما ولدت امرأة عمران السيدة مريم قالت " ربي إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت ، وليس الذكر كالأنثى عرقيا وجسديا وليس كذلك وهو في الوظيفة والأداء الذي قد وهبت ما في بطنها له وهو خدمة المسجد"، يأتي ذلك أثناء لقائه ببرنامج" مصر أرض الأنبياء" المذاع علي شاشة التليفزيون المصري ومن تقديم الإعلامي عمرو خليل.

و أوضح أن والدة السيدة مريم وهبت ما في بطنها محررا لخدمة بيت الله وهو كان حينئذ البيت الذي تقيم فيه صلوات اليهود حيث أخذ اليهود من سيدنا موسي "خيمة العهد" في سيناء والتي تحولت فيما سبق إلي قدي الأقداس داخل المعبد اليهودي ولا يدخلها إلا الكاهن أو الحاخام الأعظم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 70 فندق يتسلمون شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل
» طارق يحيي لجماهير الأهلي : " من حقكم تسخروا "
» جمعة: " ليس الذكر كالأنثى" .. هذا هو المقصود
» الصين تحذر من حرب قادمة بين بكين و واشنطن
» انتصار السيسي توجه رسالة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر
» مسحة لـ "الشربيني " وأسرة "لعبة النسيان" بعد إصابة "الجداوي"
» لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الشهداء
» "ترامب" للمسلمين حول العالم: نحتاج لمساعدتكم للتخلص من جائحة " كورونا"
» إصابة فنانة شهيرة بفيروس "كورونا" ونقلها لمستشفي العزل
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تعليق نجل شهيد الجيش الأبيض على تكريم "السيسى"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية