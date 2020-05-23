أغرب واقعة في زمن"كورونا".. يمارسان الرذيلة 15 دقيقة في حديقة

23 مايو 2020 - 01:56 م

في أغرب واقعة في زمن فيروس كورونا، أقدم رجل وامرأة على ممارسة ?الرذيلة? في مكان عام وتحديدا في حديقة مدينة بليموث البريطانية، وذلك دون الخجل من الناس وعدم أخذ التحذير من انتشار ?فيروس كورونا? على محمل الجد.

وقال شهود عيان، ان الرجل والمرأة كانا عاريان، وقد استمرت علاقتهما الجنسية لمدة 15 دقيقة، وقد شكّل هذا الأمر جدلا كبيرا في بريطانيا.

وقام بعض المواطنين بالتقاط صور لهما أثناء فعلتهما التي أثارت الجدل والاستغراب على إقدامهما على هذا الفعل في مكان عام، لكن لم تنشر تفاصيل عن القبض عليهما أو تحرك الشرطة ضدهما.

يذكر أن الحكومة البريطانية تحظر في الأماكن العامة الاستمناء والعلاقة الجنسية، إضافة إلى تصوير العلاقة الحميمية للنساء دون موافقتهن، والاستحمام العاري، والتبول في نصب تذكاري مخصص للحرب.