احذر عسر الهضم في العيد بهذه الطرق البسيطة

23 مايو 2020 - 12:02 م

مع بداية أيام العيد يقبل الناس على تناول المأكولات المختلفة والمتنوعة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ولأن المعدة تكون اعتادت على الصيام فمن الطبيعي أن يحث عسر هضم.

ونصح خبراء التغذية بتجنب العسر بخطوات بسيطة من أهمها:

1- تقليل الوجبات التي تحتوي على اللحوم الحمراء.

2- تقسيم الوجبات إلى 5 بدلا من 3 وجبات كبيرة.

3- ترتيب الأولويات بالبدء بالسلطة أو الشوربة ما يساعد علي الهضم وعدم الشعور بالامتلاء.

4- عدم تناول الطعام ليلا.

5- التقليل من تناول الكافيين.

6- شرب الماء كثيرا.

7- تجنب المسكنات و ممارسة التمارين الرياضية.