منظمة الصحة العالمية توصي بمطهر جديد للقضاء علي فيروس كورونا

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

المطهرات

بالتزامن مع تفشي فيروس "كورونا " المستجد في العالم أقبل الناس علي شراء جميع أنواع المطهرات من الأسواق في محاولة للتخلص منه والقضاء عليه ، و وجهت منظمة الصحة العالمية نصيحة لاستخدام مادة هيبوكلوريت الصوديوم الموجودة في المبيض.

وأكدت المنظمة أن المبيض يقضي علي الجراثيم والفطريات والفيروسات لافتة إلي لبس القفزات عند استخدام المبيض وتخفيفه بالماء حسب التعليمات الموجودة علي العبوة.

وكانت العديد من الدراسات تحدثت عن فترة عمر الفيروس علي الأسطح حيث يعيش 72 ساعة علي الأسطح البلاستيكية و 4 ساعات علي الأسطح النحاسية و 24 ساعة علي الكرتون و 3 ساعات في الهواء.

جدير بالذكر أن مراكز السيطرة علي الأمراض شددت علي ضرورة تعقيم وتنظيف الأسطح التي يلمسها المريض بشكل متكرر مثل الطاولات و مقابض الأبواب و مفاتيح الكهرباء.


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