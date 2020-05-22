أول دولة عربية تعلن عن عودة صلاة الجماعة وفتح المقاهي

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تونس

4 يونيو

فتح المساجد والمقاهي

قررت تونس إعادة فتح المساجد والمقاهي والمطاعم والفنادق في 4 يونيو المقبل، حيث يعتبر قرار الحكومة التونسية أول قرار بين الدول العربية، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بأكمله عقب تفشي وباء كورونا.

وأكدت الحكومة التونسية أنه يمكن تعديل القرارات وفقا للحالة الوبائية ، منوهة أن  افتتاح المطاعم والمقاهي سيكون بنصف طاقتها الاستيعابية.
 وقررت الحكومة إلزام المواطنين بوضع الأقنعة في 4 يونيو وزيادة جميع الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي والنظافة ، مشيرة إلى العمل حالياً على وضع ضوابط للعمل بالمنشآت السياحية .

كما قررت استئناف الدراسة الجامعية في 8 يونيو والسماح للطلبة فقط بالتنقل بين المحافظات.

وأكد مجلس الوزراء أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، مشددا على ضرورة الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال التنقلات بين الولايات محظورة، وسيتم تعزيز الحواجز الأمنية في نهاية الأسبوع، بمناسبة عيد الفطر الذي تكثر خلاله التجمعات العائلية.


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