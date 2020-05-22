هاشتاج داعش وماعش يكشف المستور في دولة عربية

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الحياة السياسية

#داعش_والميليشيات_ صنع_ إيراني
#داعش_والميليشيات_ صنع_ إيراني
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عبد القادر وحيد

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العراق

إيران

داعش

#داعش_والميليشيات_ صنع_ إيراني

تصدر هاشتاغ "#داعش_والميليشيات_ صنع_ إيراني"، التريند الأول في العراق على تويتر بعد ساعات من انطلاقه.

وشارك رواد تويتر في الوسم، معتبرين أن كلا من داعش والميلشيات صناعة إيرانية، والهدف في النهاية واحد هو فرض سيطرتها على دول المنطقة.

وقام النشطاء والمدونون بنشر عدة صور منها صورة ضمت قادة ميليشيات عراقية وأطلق عليهم اسم "ماعش" كاختصار لكلمات "ميليشيات إيران في العراق والشام".

كما قام آخرون بنشر مقطع فيديو لتصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي تحدث فيها صراحة عن قيام إيران بدعم وتأسيس تنظيم داعش في المنطقة.

الناشط العراقي  أسعد الخزاعي  قال : " إن الهدف الأساسي من نشر ومشاركة هذا الهاشتاغ هو تسليط الضوء على مدى التدخل والتوغل الإيراني في العراق".

وبحسب ما نقله موقع  الحرة عن الخزاعي فإن الكثير من العراقيين يعتقدون أن إيران تحارب التنظيمات الإرهابية المتطرفة، لكن الحقيقة تتمثل في أنها دعمت فصائل إسلامية عراقية متطرفة أنشأت لهم معسكرات للتدريب.

وأكد الخزاعي أن الكثير من الأدلة ومن جهات محايدة ومستقلة تشير إلى تورط إيران بدعم فصائل سنية وشيعية متطرفة، من أجل زيادة نفوذها في العراق وغيرها من دول المنطقة.

كما انتقد الكثيرون من العراقيين الدور الإيراني في بلادهم والتدخل في شؤونه الداخلية ودعم الميليشيات المتهمة بالتورط في جرائم قتل، حيث خرج العراقيون في مسيرات حاشدة نهاية العام الماضي يطالبون فيها بطرد إيران من بلادهم.




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