السيسي مقاطعا وزير النقل: "اللي بيقبض يشتغل"

21 مايو 2020 - 12:48 م

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل المهندس كامل الوزير، أثناء حديثه عن الخطة الزمنية للانتهاء من تنفيذ مخطط تطوير محور التعمير، والمقررة لها عامان، قائلا: "اللي بيقبض يشتغل".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية، اليوم الخميس، مخاطبا وزير النقل: "لا مش هينفع، أنت كده بتتكلم في سنتين، "هى سنة واحدة، مش عندك شركات تفضل تشتغل".



وتابع الرئيس مواصلا حديثه للوزير: "مش الناس بتقبض، واللي بيقبض يفضل يشتغل، الطريق ده سنة بس، مش سنتين".



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية.

