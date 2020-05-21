حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

21 مايو 2020 - 10:40 ص

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بصحة جيدة، وستقوم بعدد من الجولات، صباح اليوم الخميس.

ونفى مجاهد في تصريحات صحفية إصابة الوزيرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أنها ستقوم بعدة جولات، وأن خبر إصابتها عار تماما عن الصحة.

وكانت الدكتورة هالة زايد قد استعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لجهود مجابهة جائحة كورونا في البلاد.

وأضافت أنه اعتباراً من الخميس 21 مايو الجاري سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى، في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

ونوهت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل.

كما سمحت الوزارة في 7 إبريل الماضي بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق.