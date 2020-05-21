  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

محافظ الدقهلية: أشعر بآلام العلاج

محافظ الدقهلية: أشعر بآلام العلاج

طارق بن زياد وحرق السفن

طارق بن زياد يحرق السفن.. هل كان ذلك حقيقة

النائبة شيرين فراج

"وزارة الصحة" كلمة السر في إصابة النائبة شيرين فراج

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس يفتتح "بشاير الخير 3" في الإسكندرية

صالح المغامسي

بعد عزله من منصبه.. ماذا قال المغامسي في تجديد البيعة لبن سلمان

هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف

هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف

دولار

الدولار يواصل ارتفاعه.. ويسجل هذا الرقم

المنسي وكرارة

سر استبعاد 60% من قصة المنسي الحقيقية من مسلسل الاختيار

بكري

بكري: أين أنتم يا عرب .. ليبيا ستسقط تحت هيمنة المحتل العثماني

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

الحياة السياسية

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا
حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تصريح مفاجيء من متحدث الصحة حول إصابة هالة زايد بفيروس كورونا

#

حقيقة إصابة طارق حامد بفيروس كورونا

#

حقيقة إصابة "الننى" بفيروس كورونا

#

كورونا ينتشر.. دولة أروبية تسجل أول إصابة بالفيروس

اصابة

خالد مجاهد

كورونا

هالة زايد

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بصحة جيدة، وستقوم بعدد من الجولات، صباح اليوم الخميس.

ونفى مجاهد في تصريحات صحفية إصابة الوزيرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أنها ستقوم بعدة جولات، وأن خبر إصابتها عار تماما عن الصحة.

وكانت الدكتورة هالة زايد  قد استعرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لجهود مجابهة جائحة كورونا في البلاد.

وأضافت  أنه اعتباراً من الخميس 21 مايو الجاري سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى، في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

ونوهت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل.

كما سمحت الوزارة في 7 إبريل الماضي بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بملابسها الداخلية.. تعالج مرضى كورونا في قسم الرجال
» بعد قليل .. السيسي يفتتح "بشاير الخير 3" بالإسكندرية
» بالأسماء والأماكن.. 320 مستشفى تستقبل مصابي كورونا بجميع المحافظات
» بعد حادثة الأمن.. أول ظهور لأحمد فلوكس
» «الجبلاية» تتخذ قرارا مهما لحماية موظفيها
» حسام عاشور يحرج جماهير الزمالك بتصريح ناري
» هناك العديد من المصابين بكورونا بمكتب وزيرة الصحة لكنهم لم يعلنوا ذلك
» صديق الشهيد المنسي: هذه آخر رسالة بعثها لي قبل استشهاده
» سويلم لـ" تركي آل الشيخ": جالك شد عضل في الإبهام
» ضبط مصري في الكويت يصور النساء أثناء التريض
» محيي إسماعيل: "أعتذر عن كل خطاياي والهجص اللي بقوله"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية