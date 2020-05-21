» بالأسماء والأماكن.. 320 مستشفى تستقبل مصابي كورونا بجميع المحافظات

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حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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مستشفيات

وزراة الصحة

فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن وجود 320 مستشفى، تجري فحص حالات الاشتباه، واستقبال المرضى، وتتبع تاريخهم المرضي من اليوم، وفحصهم إكلينيكيا، مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الإصابة.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه مع الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا، سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل، لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى، لحين ظهور النتيجة.
ولفتت إلى أنه في حالة إيجابية النتائج، يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة، ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض، وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث، وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة، المقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية، تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.

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