» لهذه الدولة.. هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا

19 مايو 2020 - 02:47 م

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتسليم 15 طنًا من التمور لسفارة المملكة في جمهورية سنغافورة.

وأوضح السفير السعودي لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح؛ أن السفارة ستوزع التمور على المساجد والمراكز الدينية والجمعيات الخيرية في سنغافورة، بالتنسيق مع المجلس الإسلامي السنغافوري.

وأشار السفير إلى أن السفارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة السنغافورية، بتوزيع كمية من التمور على العمالة الأجنبية المقيمة في سنغافورة.