ترامب لمنظمة الصحة العالمية: 30 يوما.. وإلا

19 مايو 2020 - 10:47 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منح منظمة الصحة العالمية 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيجمد التمويل لها ويحول الإيقاف المؤقت للمساعدات المالية إلى دائم وأنه ينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة بالمنظمة.

وأشار ترامب في رسالة وجهها إلى المنظمة أنها تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد في ووهان ديسمبر 2019 وأنها نشرت معلومات مضللة عن فيروس "كرونا" خاصة أنه لا ينتقل بين البشر ، وفشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس "كرونا" المستجد.

وأضاف أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ضغط علي المنظمة لتقول أن "كوفيد 19" لا يشكل خطرا علي الصحة في العالم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية 450 مليون دولار سنويا .