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تعرف على الفوائد السحرية لـ"الخوخ"

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الخوخ
الخوخ
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متابعات- أمينة عبد العال

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القلب

الجهاز المناعي

الخوخ

يعتبر الخوخ من الفواكه الصيفية التي يقبل على تناولها الجميع لطعمها ورائحتها اللذيذة، وكشفت الأبحاث الحديثة العديد من الفوائد الطبية له من أهمها تعزيز صحة الجهاز المناعي وتحميه من الفيروسات والجراثيم.

ويحتوي الخوخ علي كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض السرطانية المختلفة، كما يساعد في الحفاظ علي صحة الجسم ويحميه من الالتهابات لاحتوائه علي نسبة عالية من الكولاجين وفيتامين سي والمواد المضادة للأكسدة.

كما يعمل الخوخ علي ضبط مستوي الشكر في الدم والحفاظ علي صحة الجسم، كما يعمل علي حماية القلب من الجلطات وتصلب الشرايين ويحافظ علي الأوعية الدموية  ويعمل علي تعزيز صحي الكلي وحمايتها من المشاكل التي تتعرض لها ويعالج فقر الدم وعزز صحة الجهاز التنفسي والرئتين ويحميهم من التلف والمشاكل ويطرد الجراثيم والسموم من الجسم.


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