» الأطباء: 230 إصابة و13 وفاة بكورونا بين أعضائنا

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وكالات- الدويني فولي

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إصابات

الأطباء

وفيات

فيروس كورونا

كشف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عدد إصابات فيروس كورونا بين الأطباء على مستوى الجمهورية.
وقال حسب صحيفة الوطن، إن إجمالي عدد الإصابات تخطت الـ230 إصابة، و13 وفيات، وذلك بعد إعلان إصابة معظم أطباء الفريق الطبى بمستشفى الزهراء الجامعى.
وأشار  إلى أن عدد الإصابات فى مستشفى الزهراء بلغ 49 إصابة بين الأطباء، من إجمالى 143 إصابة بالفريق الطبى بالمستشفى، مشيرا إلى أن معدل زيادة الإصابات وصلت إلى 100% فى أسبوع فقط، وأرجع السبب إلى عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى التى طالما طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بها منذ بداية الأزمة.
وأوضح أن تلك الأرقام اجتهادات من قبل النقابة، من خلال محاولتها متابعة حالات الإصابة بين أعضائها، من خلال الاتصال الشخصى بالطبيب، وتسجيل الطبيب المصاب لحالته إلكترونيا، ونتائج التحاليل، لنتمكن من جمع بيانات دقيقة تتضمن الاسم، والسن، وجهة العمل، ومكان العزل، مؤكدا أن الأطباء لا يجدون أماكن لعزلهم فى حال الإصابة بكورونا.
وأشار إلى أن النقابة حددت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى.

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