» تعرف على علاقة عصام السقا الذي ظهر بمسلسل الاختيار بالفنان أحمد السقا

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مسلسل الاختيار

عصام السقا

ظهر الفنان الشاب عصام السقا في مسلسل "الاختيار" ليقدم دور الشهيد "الهرم" وقد لفت الأنظار كثيرا.

وتساءل كثيرون عن سر علاقته بالفنان أحمد السقا ، الذي كان قد كشف في مداخلة سابقة له سر هذذ العلاقة.

وقال أحمد السقا في تصريحات سابقة: أتشرف لو ظن الناس أن عصام السقا أخي ، لكن لقب "السقا" ليس لقبه ، وإنما اسمه الحقيقي "عصام عيسي".

وأضاف: أنا شهادتي في عصام مجروحة وعقليته كبيرة .. وبحمد ربنا إنه وقع تحت ايدي من وهو صغير.

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