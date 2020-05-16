» تعرف على علاقة عصام السقا الذي ظهر بمسلسل الاختيار بالفنان أحمد السقا

16 مايو 2020 - 07:27 ص

ظهر الفنان الشاب عصام السقا في مسلسل "الاختيار" ليقدم دور الشهيد "الهرم" وقد لفت الأنظار كثيرا.



وتساءل كثيرون عن سر علاقته بالفنان أحمد السقا ، الذي كان قد كشف في مداخلة سابقة له سر هذذ العلاقة.



وقال أحمد السقا في تصريحات سابقة: أتشرف لو ظن الناس أن عصام السقا أخي ، لكن لقب "السقا" ليس لقبه ، وإنما اسمه الحقيقي "عصام عيسي".



وأضاف: أنا شهادتي في عصام مجروحة وعقليته كبيرة .. وبحمد ربنا إنه وقع تحت ايدي من وهو صغير.



