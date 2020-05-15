"القوى العاملة" تزف خبرًا سارًا للعالقين بالكويت

زفت وزارة القوى العاملة، خبرًا سارًا للمواطنين العالقين في الكويت، تزامنًا مع إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورنا المستجد.



وأعلنت الوزارة انتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الإقامة في الكويت غدا السبت، وذلك بتسيير آخر 3 رحلات.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصريين المغادرين للكويت وصل إلى حوالي 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم.

وأوضحت أن عملية الإجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب، ثم بـ 3 رحلات يومية حتى يوم غد بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا.

وتابعت الوزارة أنه يتم اليوم الجمعة تسيير رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت، وعلى متنها 150 مصريا إلى مطار مرسى علم.



