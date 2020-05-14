"الأطباء" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النائب "عجينة"

14 مايو 2020 - 12:09 م

تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ الى المستشار حماده الصاوي النائب العام، قيد برقم 21664 بتاريخ 13 مايو 2020، ضد إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بشخصه وصفته، لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق العاملين بمستشفى شربين العام بالدقهلية.



وأوضحت النقابة، أنّ الأطباء فوجئوا بنشر عجينة فيديو بتاريخ 9/5/2020 عبر حسابه على فيس بوك، مدته نحو 13 دقيقة، بعنوان "النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية".



وتابعت النقابة أنّه بمشاهدة الفيديو المنشور تبيّن أنّ النائب ارتكب العديد من الإنتهاكات الدستورية والقانونية، ضاربا عرض الحائط بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.



وجاء في البلاغ أنّ ما فعله النائب يعد انتهاكا صارخا للدستور والقوانين المصرية، فضلا عن استغلاله منصبه وحصانته البرلمانية، لترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، ما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون، كما يعد انتهاك للأعراف والقوانين المعمول بها.



وتضمن البلاغ كذلك، أنّ المشكو في حقه خالف قرارات رئيس الوزراء وتعليمات وزيرة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بأن تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له، دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما يهدد صحة الموجودين بالمستشفى، سواء الطواقم الطبية أو المرضى، وقت اقتحامه للمستشفى، خاصة وأنّ المشكو في حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم، ويصرخ في وجوههم، ما يعرضهم لخطر العدوى.

