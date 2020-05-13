«استئناف القاهرة» تقرر عودة العمل بجميع دوائر المحكمة

قرر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأمورياتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020.

بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد، أما عن الدوائر المدنية [ مدني عام – تعويضات – تجاري – إيجارات -عمال – طلبات رجال القضاء ] ودوائر الأسرة تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي (السبت، الأحد ، الثلاثاء، الأربعاء).

وقالت الاستئناف في بيان لها أنه على من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى تعليق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن بمبدأ الحقوق مقابل الواجبات.

وأوضح البيان أن تكلف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم.

وأشار البيان إلى أن لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين، عند أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس ???? دورا کاملا، وتکليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.

وشددت المحكمة أن تخطر النيابة العامة بذلك القرار، على أن يعمل به اعتبارا من 1 يونيو ???? وعلى المكتب الفني تنفيده.