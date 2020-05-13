تدوينة مثيرة لتركي الحمد عن وضع الخليج بدون السعودية

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تركي الحمد

وضع الخليج

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن المملكة العربية السعودية هي حجر الزاوية في الخليج، ولا يتخيل أي نظام بالخليج بدونها.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر: "السعودية كيانا ودولة ونظاما، هي حجر الزاوية في منظومة دول الخليج العربي، وهي ركن أساسي من أركان النظام الإقليمي العربي".

وأوضح الحمد أنه في ظل هذه الفوضى العبثية في عالم العرب، فإن سقوط أو تفكك الكيان السعودي، هو انهيار كامل لدول خليج العرب، وصب للزيت على نار منطقة لا تحتاج إلى مزيد من الزيت.

جاء هذا في رده على مقطع فيديو تم تداوله لأحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق الذي يقول فيه: من حظ دول الخليج أن السعودية موجودة معها وليس من المصلحة الإساءة للسعودية أو محاولة تفكيكها.

وعلق أحد متابعي الحمد على تدوينته: "بكل تأكيد السعودية هي محور البقاء وتشكل قوة توازن في المنطقة ولو تفكك هذا الكيان لتغير كل شيء وظهرت تحالفات سياسية جديدة وبكل تأكيد لن يكون استقرار بل ستظهر سياسات ذات طابع مركزي متقوقع بقاء السعودية هو استمرار لبقاء دول الخليج ولكن أين من يدرك هذا".

وعلق آخر: بل هي ركن أساسي من أركان النظام العالمي.. وستبقى دولة محورية مناراً للحق ميزاناً للعدل وشريكاً أساسياً لكل من ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار ..وهذا شيء مفروغ منه يدركه كل عقلاء العالم".


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