"آل الشيخ": على المصريين والسعوديين الانسحاب من "فيس بوك"

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توكل كرمان: المحكمة الجنائية الأفريقية تقبل دعوى لمحاكمة قادة السلطة في مصر
توكل كرمان: المحكمة الجنائية الأفريقية تقبل دعوى لمحاكمة قادة السلطة في مصر
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محمد فضل

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ال الشيخ

انسحاب

توكل كرمان

دعا الكاتب السعودي الشهير محمد آل الشيخ، مواطني 4 دول إلى الانسحاب من موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تعيين الناشطة اليمنية الحاصلة على الجنسية التركية توكل كرمان، عضوًا في مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام".

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر" :" يجب ان ينسحب السعوديون والاماراتيون والبحرينيون والمصريون من الفيس بوك بعد ان تولت (توكل كرمان) هذه المرأة المؤدلجة التي تنشر البغضاء والكراهية منصباً  في الفيس بوك".

وكان عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، جون طلعت، دعا البرلمانيين من مختلف الدول العربية إلى تحرك عاجل تحت مظلة البرلمان العربي للاعتراض على تعيين كرمان، واصفا هذا القرار بـ "مهزلة" و"خطوة مستفزة".

وحمل البرلماني، الناشطة اليمنية المسؤولية عن "الكراهية والحقد تجاه مصر ودول محور الاعتدال في العالم العربي"، مشيرًا إلى أنها من الأدوات التي يستخدمها حلف قطر وتركيا لتنفيذ مخططاته لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وشدد طلعت على أن "فيسبوك" أعربت بهذه الخطوة عن "انحيازها السافر ضد المواطن العربي"، مشيرا إلى وجود شخصيات كثيرة في المنطقة العربية لم يكن سيثير تعيينهم في هذا المنصب مثل هذا الجدل.


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