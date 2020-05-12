إصابة 1900 سعوديًا ووفاة 9 بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 وفيات و1911 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصبح الحصيلة 264 حالة وفاة و42925 إصابة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 15250 بزيادة 2520 حالة عن اليوم السابق.

وحسب بيانات الوزارة فإن معظم الإصابات الجديدة تم رصدها في الرياض (443) ومكة المكرمة (407) وجدة (306).

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 9 حالات وفاة و1966 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم ما الماضي.