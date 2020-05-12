الجزيرة في ورطة بسبب تمجيد قاسم سليماني

12 مايو 2020 - 10:03 ص

تسبب مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة في ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بما تضمنه الفيديو من عبارات تمجيد لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الراحل.

وكانت الجزيرة قد نشرت عبر حساب منصتها "الجزيرة بودكاست" على تويتر، أمس الاثنين مقطع الفيديو، وحذفته بعد ساعات، والذي جاء فيه: "أنا قاسم سليماني، الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وعزتها وكرامتها .. الاسم الذي يهابه الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني".

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا، حيث أطلق الإعلامي السوري موسى العمر دعوة لمقاطعة قناة الجزيرة.

وكتب العمر على حسابه في تويتر : "أقترح حلقة اليوم ًسخط على منصات التواصل الاجتماعي بسبب فيديو للجزيرة برودكاست يمجد مجرم الحرب قاسم سليماني "بلغة الضمير " عنجد يحكي مو مزح".

وعلق حساب عبد الله أحمد: "غير عن وصف قاتل بالرمز، مستفزة طريقة التمجيد في المقدمة".

يذكر أن قاسم سليماني تم اغتياله في الثالث من يناير الماضي عبر طائرة مسيرة أمريكية، بالقرب من مطار بغداد، مع عدد من قيادات الشيعية، أبرزهم أبو قاسم المهندس.







