مذيع الجزيرة يترجى وزير سعودي لقبول طلبه .. فما هو؟

12 مايو 2020 - 07:50 ص

طلب جمال ريان - مذيع الجزيرة - بالسماح له بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.



وقال "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": معالي وزير الحج المحترم ، السلام عليكم ورحمة ، انا جمال ريان والمقيم في قطر ، نويت الحج هذا العام ، أرجو الموافقة على السماح لي بالحج "برا" من الدوحة مباشرة الى مكة المكرمة ، إن لم يكن هناك قرار سياسي ..... ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،.



وكانت السعودية قد علقت الحج والعمرة بسبب فيروس كورونا.