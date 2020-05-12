مذيع الجزيرة يترجى وزير سعودي لقبول طلبه .. فما هو؟

أحمد عادل شعبان
طلب جمال ريان - مذيع الجزيرة - بالسماح له بالدخول إلى المملكة العربية السعودية.
وقال "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": معالي وزير الحج المحترم ، السلام عليكم ورحمة ، انا جمال ريان والمقيم في قطر ، نويت الحج هذا العام ، أرجو الموافقة على السماح لي بالحج "برا" من الدوحة مباشرة الى مكة المكرمة ، إن لم يكن هناك قرار سياسي ..... ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،.
وكانت السعودية قد علقت الحج والعمرة بسبب فيروس كورونا.
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