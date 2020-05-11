جامعة القاهرة تعلن عن إجراءات جديدة في غرف العزل بالمدينة الجامعية

11 مايو 2020 - 12:11 م

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن أنه جار تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة والمخصصة للعزل الاحتياطي للعائدين من الخارج للترفيه عنهم.

واستقبلت جامعة القاهرة منذ أمس 4 أفواج من العائدين من الكويت وتم تسكينهم وتوفير سبل الإقامة والإعاشة وتوفير كميات من المشروبات والعصائر ، وكميات من مطهرات اليدين والصابون السائل إلي جانب تجهيز العيادة الطبية لتكون مستعدة علي مدار 24 ساعة وتعقيم المباني والغرف بشكل دوري، حسبما نشرت "الوفد".

جدير بالذكر أن العائدين وجهوا رسالة شكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الجامعة لتوفير أماكن مناسبة للإقامة لهم وتوفير احتياجاتهم.