» إسرائيل.. 5 وفيات و23 إصابة بكورونا

11 مايو 2020 - 12:00 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا و23 إصابة جديدة.



وأفادت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بكورونا، ارتفعت إلى 16 ألفا و477، منها 252 وفاة.



وأشارت أن بين إجمالي المصابين 74 وصفت حالتهم بـ"الحرجة"، بينها 65 تخضع للتنفس الصناعي.



فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11 ألفا و430، بعد رصد 54 حالة شفاء، بحسب الوزارة.

