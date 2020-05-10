الولايات المتحدة.. بدء توزيع أول عقار مرخص ضد كورونا

10 مايو 2020 - 01:10 ص

أعلنت الإدارة الأمريكية، السبت، بدء توزيع عقار "ريمديسيفير"، الدواء الوحيد الذي حصل على موافقة فيدرالية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.



وقال مكتب مساعد وزير الصحة الأمريكي للاستعداد والاستجابة، في بيان، إنه "ستستفيد منه أكثر مناطق البلاد تضررا من الفيروس".

وكانت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية (FDA) قد رخصت باستخدام "ريمديسيفير" في حالات الطوارئ لعلاج المصابين بالمرض، لكن التجارب حول مدى فعاليته لا تزال جارية.



وذكر بيان لوزارة الصحة، السبت، أنها "بدأت منذ 7 مايو/ أيار الجاري، إرسال شحنات من العقار إلى عدد من الولايات، وتشير الأرقام إلى اختلافات في الحصص التي ستذهب إلى كل ولاية".



وقال البيان: "الشركة المصنعة تعهدت بتوفير نحو 607 آلاف قارورة من الدواء التجريبي على مدى الأسابيع الستة المقبلة لعلاج حوالي 78 ألف مريض في الولايات المتحدة".



وأشارت إلى أن "هذه الكمية هي ضمن 1.5 مليون قارورة ستتبرع بها الشركة إلى العالم".



وقال بيان الوزارة: "الأمر متروك لأقسام الصحة في الولايات لتوزيع الجرعات على المستشفيات لأنها أكثر دراية باحتياجاتها".



وتتوقع الوزارة أن تحصل جميع الولايات الخمسين والأقاليم على شحنات من الدواء في المستقبل.



وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة دانيال أوداي إن "شركته ستعمل مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق إنتاج العقار ليكون متاحا حول العالم".



وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و339 ألف إصابة بفيروس كورونا توفي منهم أكثر من 79 ألفا، بينما تماثل 232 آلاف للشفاء.

