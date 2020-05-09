» إسرائيل.. وفاتان و18 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا و18 إصابة جديدة.



وأفادت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بكورونا، ارتفعت إلى 16 ألفا و454، منها 247 وفاة.