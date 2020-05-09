  • الأحد 10 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لقاح كورونا

الولايات المتحدة.. بدء توزيع أول عقار مرخص ضد كورونا

رئيس الوزراء

هل ترفع الحكومة الحظر بعد عيد الفطر؟.. وزير الإعلام يُجيب

وفيات كورونا

وفاة ثلاثة أطفال بمرض نادر مرتبط بكورونا

بالفيديو.."الداخلية": نعد حملة أمنية لتطهير "العتبة" من الباعة بعد "رمسيس "

أستاذ مناعة يحذر: "متراهنوش على وعي الشعب"

أسامة هيكل

"هيكل" يكشف حقيقة فيديو الحجر الصحي المثير

وزير التعليم

تعليق هام من وزير التعليم على عدم ظهور أيقونة الأبحاث

احذر.. "الضوضاء" ترفع ضغط الدم

الحالة النفسية أحد أسباب الإصابة بهذا المرض الخطير

الدكتور محمد عوض تاج الدين

هذا هو سر ارتفاع أعداد الإصابات بـ كورونا في مصر

السيسي

"السيسي" يصدق على زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

كرة قدم

بالصور.. لاعب كرة قدم شهير يقتل ابنه بسبب فيروس كورنا

إسرائيل.. وفاتان و18 إصابة بكورونا

عرب وعالم

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كابوس بأمريكا بعد إصابة عشرات الأطفال بمرض مرتبط بكورونا

#

حقيقة إصابة مدرب "الدراويش" بكورونا

#

ببلد عربي,, حفل زفاف يتسبب بـ 15 إصابة بكورونا

#

جامعة القاهرة تكشف حقيقة إصابة مسئول بقصر العيني بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا و18 إصابة جديدة.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بكورونا، ارتفعت إلى 16 ألفا و454، منها 247 وفاة.
وأشارت أن بين إجمالي المصابين 79 وصفت حالتهم بـ"الحرجة"، بينها 64 تخضع للتنفس الصناعي.
فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11 ألفا و376، بعد رصد 147 حالة شفاء، بحسب الوزارة.
والإثنين، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخفيف قيود فرضتها قبل نحو شهرين، إثر انخفاض عدد المصابين بعد تسجيل نسبة شفاء مرتفعة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. وفاة ثاني طبيب بكورونا هندي الجنسية
» "حماس" تعلن وفاة أحد قادتها في قطاع غزة
» إفريقيا.. تعافي أكثر من ثلث إصابات كورونا
» إسرائيل.. وفاتان و18 إصابة بكورونا
» أحمد موسى ينفعلى على الهواء لهذا السبب الخطير
» "الجندي": هذا الشيء يقلل من مصيبة وباء كورونا
» مصر في التصنيف الأول عالميا في الإصابة بـ"السكر والسمنة"
» هذا هو السبب الرئيسي في زيادة مرض سكر
» أزهريون: الدعاء إلى الله دون الأخذ بالأسباب لن يحمي من كورونا
» صبري فواز: مابحبش محمد صبحي
» تسجيل 76 إصابة و3 وفيات جديدة بـ كورونا في العراق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية