» الماء قد يكون ساما إذا تناولته بهذه الطريقة في رمضان

08 مايو 2020 - 12:33 م

يعتبر الماء هو الرغبة الأساسية للصائمين منذ بدء الإفطار مع آذان المغرب وحتى اللحظات الأخيرة قبل آذان الفجر، إلا أن العديد من الدراسات الحديثة حذرت من أنه قد يتحول إلي سم مما يسبب مضاعفات خطيرة لصحة الإنسان.

وأشار الأطباء إلي أن التسمم المائي يأتي في رمضان نتيجة لارتفاع مستوي الماء في الدم مما قد يسبب خلل في العديد من وظائف الجسم ومن أهم هذه الأعراض:

الصداع وهبوط الدورة الدموية و تشوش الرؤية و الإرهاق و الغثيان والقئ واضطرابات دقات القلب.

وأكدت الدراسات أنه يجب استشارة الطبيب فور الإحساس بهذه الأعراض لافتة إلي أن العلاج قد يكون أدوية مدرة للبول للتخلص من الماء الزائد .

ونصح الأطباء في الدراسة بتناول الماء في الصيام بكميات معتدلة حتى لا تزيد عن الحد المطلوب علي ألا تقل عن 6 أكواب .