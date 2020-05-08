بشري سارة من الإسكان : 2662 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الاسكان

العبور

القاهرة الجديدة

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 أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجز 2662 وحدة سكنية بالدور الأرضي والدور الأخير في مشروع " سكن مصر" ، بـ 8 مدن جديدة هي" 6 أكتوبر الجديدة ، العبور ، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة ، بدر ، ناصر ، غرب أسيوط ، المنيا الجديدة ، غرب قنا"، بعد غد الأحد.

كما أعلنت الوزارة عن شروط الحجز و أهمها أن يكون مواطنا مصري الجنسية و ألا يكون شخص معنوي " شركة أو مؤسسة، ألا يقل عمره عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز ، ولا يحق للأسرة " الزوج والزوجة والأولاد القصر" حجز أكثر من وحدة، حسبما نشرت"الوفد".

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت أمس عن بدء الحجز الإلكتروني لألف وحدة في مشروع "دار مصر" بـ 5 مدن جديدة دور أرضي و أخير بمقدم حجز 50 ألف جنيه و أقساط ربع سنوية قيمتها 10 آلاف جنيه .


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