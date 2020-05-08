» فنان شهير؛ "نصلي من أجل كورونا"

أثار الفنان هاني رمزي، ضجة واسعة، بعد نشره فيديو جديد له على حسابه الرسمي على "إنستجرام "، حيث علق على الفيديو قائلًا :"من أجل الإنسانية نصلى #كورونا #العالم #الانسانيه "
ونال الفيديو على إعجاب الجميع وجاءت بعض التعليقات كالآتي : آمين يارب أستاذ.. الله يحفظك ياغالي حبيبي يا هون و احنا معاك، رحم الله والديك.
الجدير بالذكر أن رمزي قد أوضح أنه لم يشترك فى أى عمل درامي وفني هذا العام للعرض في شهر رمضان بسبب ظروف فيروس كورونا الطارئة على العالم، مشيرًا إلى أنه يستغل وقته فى المتابعة الجيدة لكل ما يعرض على شاشة التلفزيون.
ونوه إلى أنه اكتشف في نفسه مهن عدة منها النجارة والسباكة والكهرباء أثناء تصليح أى عطل منزلى، مؤكدا أن الجلوس فى المنازل يساهم في الحفاظ على الأجيال القادمة وعلى احبائنا واصدقائنا حتى نعود الى حياتنا الطبيعية مرة أخرى.