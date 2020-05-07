رئيس الأركان ينقل رسالة الرئيس إلى القوات في سيناء

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رسالة

رئيس الأركان

وجه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب الجيش، رسالة لمقاتلي مكافحة الإرهاب بشمال سيناء من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الرسالة إلى الضباط والجنود حول دورهم في تطهير أرض سيناء من الإرهاب الأسود.

وأكد الفريق محمد فريد أن الدفاع عن الوطن ومقدراته وحماية أمنه القومي هي المهمة المقدسة لرجال القوات المسلحة التي لا تهاون فيها تحت مختلف الظروف، مشيدا بما حققته القوات المسلحة من ضربات ناجحة ضد الجماعات الإرهابية على أرض سيناء، وأثنى على الدور الذى يقدمه أبناء سيناء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأمن والاستقرار والتنمية داخل سيناء.

وتفقد رئيس الأركان مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية التي تنفذها القوات على مدار الساعة، كما تفقد عددا من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بسيناء للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.


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