هذا ما قاله ترامب عن الولايات المتحدة بعد كورونا

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الولايات المتحدة تعلن عن رقم صادم لـ"فيروس كورونا"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة ستعود أقوى مما كانت بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.
وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، "لقد جاء الطاعون، طاعون عظيم وقوي، ولم يعد العالم أبدا كما كان!، لكن الولايات المتحدة نهضت من دمارها وموتها وتذكرت الأرواح الكثيرة التي فقدتها، والأرواح التي فُقدت في العالم بأسره، وأصبحت أعظم مما كانت من قبل أي وقت مضى".
وكثيرا ما قال ترامب إنه يرى النور في نهاية الأفق، متعهدا بهزيمة الفيروس، الذي يصفه بأنه بـ"الوحش" و"العدو غير المرئي"، بحسب ما ذكر موقع "الحرة" المحلي.
ويدفع ترامب إلى إعادة فتح الاقتصاد في البلاد، والعودة إلى العمل رغم استمرار وباء كورونا، وهو ما استجابت له عدد من الولايات.
وفي نفس الوقت يستعد ترامب للخروج من البيت الأبيض واستئناف حملته الانتخابية التي فاخر خلالها بانتعاش اقتصادي توقف فجأة بسبب كورونا، واختار لذلك عرضا سيبثه التلفزيون مباشرة، الأحد، من نصب "لينكولن" الذي يعتبره الأمريكيون أعظم رئيس في تاريخ بلدهم.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، حيث تجاوزت الإصابات مليونا و182 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على 178 ألفا.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و553 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 247 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و150 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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