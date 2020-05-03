ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا بالسعودية

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ارتفاع كبير في أعداد ضحايا ومصابي كورونا بالجزائر

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، تسجيل البلاد اليوم الأحد، ارتفاعا حادا وغير مسبوق في الإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وازدادت  حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1552 حالة.


وكشف خلال مؤتمر صحفي، برصد 1552 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 27011 شخصا، منهم 19% من السعوديين و81% من غير السعوديين

ولفت العبد العالي إلى أن 16% من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و84% لدى ذكور.

ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 29 أبريل 1325، وفي 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344، وفي 2 مايو 1362.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في هذا السياق على أن عدد الإصابات اليومية بـفيروس كورونا يعكس عملية الرصد في المجتمع.

كما ذكر العبد العالي أن 22693 من الحالات المسجلة تعتبر نشطة ومنها 139 تعد حرجة.

وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن كان هذا المعدل على مستوى 7 حالات في إحصائية 1 و 2 مايو، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 184 متوفيا.

كما أعلن العبد العالي عن رصد 369 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 4134 شخصا.

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