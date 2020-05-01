» كورونا.. تسجيل 739 وفاة جديدة في بريطانيا

سجلت بريطانيا قفزة حادة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت هذه الحصيلة خلال اليوم الماضي بـ739 حالة، رغم إعلان الحكومة تجاوز ذروة الجائحة في البلاد.

وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بزيادة عدد المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 739 حالة ليصل إلى 27510 بعد أن كان على نقطة 26771 في إحصائية مساء أمس الخميس.

وذكر هانكوك مع ذلك أن الجهات الطبية البريطانية تمكنت من إجراء 122347 فحصا خاصا برصد فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بينما كان من المستهدف إيصال هذا المعدل إلى 100000، ووصف وزير الصحة هذه النتيجة بـ"الإنجاز المذهل".

وأكد مع ذلك أن الحكومة البريطانية لن ترفع إجراءات العزل الصحي والإغلاق العام حتى أن يكون ذلك أمرا آمنا تماما.



