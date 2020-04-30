» رسالة عاجلة من وزير القوى العاملة لـ"العمال" في عيدهم

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عيد العمال

القوة العاملة

محمد سعفان



هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة ،عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أول مايو ، مشيدا بدورهم الكبير في مواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي تمر بها الدولة جراء فيروس كورونا المستجد .

وقدم وزير القوى العاملة ،التهنئة لكل عامل على أرض مصر بهذه المناسبة ، اعترافا بأهمية دور العمال في البناء ،قائلا :"إن عمال مصر حققوا لبلدهم مكانة مرموقة في العالم تشهد لهم وتؤكد جدارة وعظمة المصريين ، بعد أن حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم ، وعبرت مصر بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وتابع :" العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية ، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل ، لافتا إلى أن تعاليم كل الديانات السماوية أوصت أن العمل عبادة ،مخاطبا عمال مصر :" يا عمال مصر أخلصوا وأتقنوا في عملكم ، واعلموا أن وطنكم ينتظر ثمرة جهودكم ، عملا دؤوبا وإنتاجاً وفيراً، يحرص على أن تكون حقوقكم دوما بإذن الله مصانة".

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