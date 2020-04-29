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"كاف" يكشف حقيقة تحديد موعد لاستئناف مسابقاته

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نفى عبدالمنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حقيقة الاستقرار على موعد لاستئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وقال "باه" في تصريحات لصحيفة LE360 المغربية، إن هذا الأمر غير صحيح ولم يحدث حتى الآن.

وشدد سكرتير الاتحاد الأفريقي على أن "كاف" لم يحدد شهر يونيو لاستئناف مسابقاته، مشددًا على أن حتى هذه اللحظة لم يتحدد أي مواعيد.

وكانت تقارير صحفية مغربية، كشفت في الفترة الأخيرة أن الاتحاد الأفريقي يدرس استئناف المسابقات القارية على مستوى الأندية خلال شهر يونيو المقبل.


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