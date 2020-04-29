» أمريكا.. حصيلة مصابي كورونا تتجاوز عتبة المليون

29 أبريل 2020 - 12:30 ص

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، عتبة المليون، الثلاثاء.



وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، فإن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، وصل إلى مليون و3 آلاف و328.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 57 ألفا و533.

وتواصل الولايات المتحدة موقعها في المركز الأول عالميا من حيث وفيات وإصابات كورونا، متقدمة بفارق كبير على كل من إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

وما زالت ولاية نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، تليها نيو جيرسي، وماساتشوستس.

من جانب آخر، أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، أن ولايته شهدت تراجعا بمعدل 70 بالمئة في نسبة المصابين بالفيروس الخاضعين للعلاج في المشافي.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي، أن انتشار كورونا في الولاية بدأ بالتراجع.

وأوضح أن عدد المصابين الذين كانوا يلجؤون إلى المشافي قبل نحو شهر، 3 آلاف شخص يوميا، في حين أن هذا العدد بلغ أقل من ألف حالة، الإثنين.