  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في بريطانيا

الولايات المتحدة تتجاوز مليون إصابة بفيروس كورونا

رامز جلال مجنون رسمي

مطالبات بإيداع رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

كورونا

طبيب يكشف: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قطر

صدمة تضرب الاقتصاد القطري

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

شركة تريد إخراج الزكاة لموظفيها.. والإفتاء توضح الحكم

الكابنت احمد حسن يتبرع لأهالي المنيا

أحمد حسن يرد الجميل لأهالي المنيا ويفاجئهم بهذا الأمر

رامز جلال مجنون رسمي

الحلقة الممنوعة من العرض في "رامز مجنون رسمي"

الصحفي الراحل

وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

أرشيفية

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

بريطانيا.. 360 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 21 ألفا و92

عرب وعالم

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيطاليا.. 415 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

فرنسا.. 531 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 20 ألفا و796

#

فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 20 ألفا

#

إيطاليا.. 433 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660

ارتفعت الإثنين، وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 21 ألفا و92، إثر تسجيل 360 حالة جديدة.
وذكر وزير الصحة، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي، أن البلاد سجلت 4 آلاف و310 إصابات جديدة.
وأوضح هانكوك، أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع إلى 157 ألفا و149.
وأشار إلى إجراء 37 ألفا و24 فحصا للكشف عن كورونا في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 719 ألفا و910.
وأفاد هانكوك بأن الفيروس تسبب في وفاة 83 عاملا بمجال الصحة و16 بدور رعاية المسنين.
ويقول خبراء بريطانيون، أن أرقام الوفيات المعلنة لا تمثل العدد الحقيقي لأنها تشمل فقط الوفيات بالمستشفيات.
من جهة أخرى، قال مدير الصحة البريطاني، كريس ويثي، في تصريحات للصحفيين، إن أعداد الوفيات بالمستشفيات سجلت انخفاضا في اليومين الماضيين.
وأضاف ويثي، أن رقم الوفيات ينتظر أن يشهد ارتفاعا طفيفا اعتبارا من الثلاثاء.
وتحل بريطانيا خامسا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، فيما تحل سادسا في الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و29 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 209 آلاف، فيما تعافى أكثر من 900 ألف، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "التعليم" تعلن جداول امتحانات أولى وثانية ثانوي
» واشنطن ترفض تنصيب حفتر نفسه حاكما لليبيا
» الصحة العالمية: إصابات كورونا تفوق المعلن عنه
» ارتفاع ضحايا كورونا في 4 دول عربية
» تطورات مثيرة بشأن التحقيق في اغتيال سليماني
» "رامز مجنون رسمي "يحصد مشاهدات قياسية وتفاعلات مليونية
» "شاكوش" يكشف عن أهم مطرب شعبي في مصر
» "الجندي": سيدنا عيسى كان كهلاً في عمر الـ 33 سنة
» خبيرة طاقة تكشف عن أفضل طريقة لتقوية المناعة
» فيروس كورونا رسالة سماوية ودروسه كثيرة
» الهند.. إشادات بنتائج حظر التجوال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية