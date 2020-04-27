بريطانيا.. 360 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 21 ألفا و92

27 أبريل 2020 - 10:20 م

ارتفعت الإثنين، وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 21 ألفا و92، إثر تسجيل 360 حالة جديدة.



وذكر وزير الصحة، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي، أن البلاد سجلت 4 آلاف و310 إصابات جديدة.

وأوضح هانكوك، أن إجمالي إصابات كورونا ارتفع إلى 157 ألفا و149.

وأشار إلى إجراء 37 ألفا و24 فحصا للكشف عن كورونا في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 719 ألفا و910.

وأفاد هانكوك بأن الفيروس تسبب في وفاة 83 عاملا بمجال الصحة و16 بدور رعاية المسنين.

ويقول خبراء بريطانيون، أن أرقام الوفيات المعلنة لا تمثل العدد الحقيقي لأنها تشمل فقط الوفيات بالمستشفيات.



من جهة أخرى، قال مدير الصحة البريطاني، كريس ويثي، في تصريحات للصحفيين، إن أعداد الوفيات بالمستشفيات سجلت انخفاضا في اليومين الماضيين.

وأضاف ويثي، أن رقم الوفيات ينتظر أن يشهد ارتفاعا طفيفا اعتبارا من الثلاثاء.

وتحل بريطانيا خامسا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، فيما تحل سادسا في الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.