بالفيديو.. وزيرة الصحة تقبل تحدي "الصحة العالمية"

27 أبريل 2020 - 03:14 م

شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في التحدي الذي أطلقه الدكتور تيدروس ادهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، بغسيل الأيدي، في إطار طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت الوزيرة قبولها التحدي، وقامت بنشر فيديو عبر حساب وزارة الصحة على موقع «فيس بوك» وصفحتها على "تويتر"، وهي تخوض التحدي وتقدم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة، وقالت «انا بدعو الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويعلمه لأهالينا علشان نحمي بلادنا».