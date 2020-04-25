» موعد جديد لاستئناف الدوري الإنجليزي

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وكالات- الدويني فولي

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تقارير: عودة الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري

تتطلع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاستئناف الموسم المعلق منذ منتصف مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا، في الثامن من يونيو على أن يصل إلى نهايته في 27 يوليو.

وأفادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، بأن مسئولين في كرة القدم يجرون محادثات مع الحكومة بشأن موعد استئناف المنافسات في ملاعب تتم "الموافقة" عليها .

وتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز قبل تعليقه في 13 مارس حيث يبدو ليفربول قريبًا أكثر من أي وقت مضى ليتوج بطلاً لإنجلترا للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بابتعاده بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني .

وذكرت "ذي تايمز" أن مسئولين في الرابطة عرضوا الأسبوع الماضي "مشروع الاستئناف" على المساهمين والشركاء .

ووفق هذا المشروع، ستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، حيث سيسمح بتواجد 400 شخص كحد أقصى في الملعب بمن فيهم اللاعبون والمدربون والإداريون والصحفيون شرط أن تكون نتيجة فحوصاتهم بفيروس كوفيد-19 سلبية، وفي ملاعب معينة للحد من استنزاف الموارد المحدودة والمخصصة للخدمات الطبية .

كما ستتخذ تدابير جديدة في الملاعب من أجل ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة في الوقت الذي سيطلب من اللاعبين أن يأتوا بمفردهم إلى التمارين مرتدين ثيابهم الرياضية في المنزل .

كما اقترح المسئولون أن يكون 22 أغسطس موعد انطلاق موسم 2022-2021.

وفي حال تعذر إنهاء الموسم، ستكون التداعيات المالية والاقتصادية قاسية جدًا على الأندية.

وقد توصلت بعضها إلى اتفاق مع لاعبيها بشأن مساعدتها في تحمل العبء المالي. إذ وافق لاعبو ساوثهامبتون، ووست هام، وشيفيلد يونايتد وواتفورد على تأخير موعد تقاضي رواتبهم، فيما وافق لاعبو أرسنال على حسم 12,5 % من راتبهم السنوي

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