رمضان.. الجمعة في 14 دولة عربية والسبت بالسودان وعُمان‎

23 أبريل 2020 - 11:30 م

يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، الجمعة، في 14 دولة عربية هي: السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن ومصر وفلسطين وسوريا وتونس والصومال وليبيا والجزائر.



فيما انقسمت الطائفتان السنة والشيعة في لبنان والعراق حول موعد بدء الشهر الفضيل؛ حيث يصوم السنة الجمعة، ويصوم الشيعة السبت.

فيما أعلن السودان وسلطنة عمان، أن رمضان سيبدأ السبت، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية "واس" أن المحكمة العليا أعلنت أن الجمعة، الأول من شهر الصيام، إثر ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر "تويتر"، أن "الجمعة، أول أيام رمضان المبارك" إثر ثبوت رؤية الهلال.

وفي الإمارات، قالت لجنة التحري إن الجمعة، غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية هلاله مساء الخميس، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

أما بالكويت، فأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في بيان، أن "الجمعة؛ غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام"، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

أيضا، أعلنت لجنة الرؤية في البحرين، أن "الخميس؛ المتمم لشعبان وأن الجمعة؛ أول أيام رمضان‎".









في المقابل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في بيان، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الخميس.

وقالت: "عليه قررت لجنة الاستطلاع أن يكون السبت، أول أيام الشهر الفضيل".

وخارج منطقة الخليج، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في بيان، أن الجمعة أول رمضان بعدما تأكدت رؤية هلاله في سواحل مدينتي الحديدة (غرب) وعدن (جنوب).

والأربعاء، أفادت وكالة أنباء "سبأ"، في نسختها التابعة للحوثيين، إن دار الإفتاء أعلنت أن الخميس، المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام رمضان سيكون الجمعة، وفقا لما أكدته محكمة الاستئناف ولجنة الأهلة. وبذلك سيكون رمضان الجمعة في جميع أنحاء اليمن.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن الجمعة هو أول أيام رمضان.

وقال الشيخ حسين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إنه "في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة؛ وعليه يكون الجمعة، أول أيام رمضان".

وفي الأردن، أعلن مفتي عام الأردن، عبد الكريم الخصاونة، في تصريحات متلفزة، أن الجمعة غرة رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.



وفي سوريا، نقلت وكالة أنباء النظام (سانا) عن القاضي الشرعي الأول بدمشق أن الجمعة هو أول أيام رمضان.

فيما أعلن المجلس الإسلامي السوري المعارض كذلك، في بيان، أن الجمعة، أول شهر الصيام.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الجمعة هو غرة الشهر المبارك بعد ثبوت رؤيه هلاله مساء اليوم.

وفي ليبيا، أعلنت دار الافتاء في طرابلس، في بيان، أن الجمعة هو أول رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال.

في السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة المؤقتة شرق البلاد بأن الجمعة سيكون أيضا أول شهر الصيام. وبذلك سيكون رمضان الجمعة في جميع أنحاء ليبيا.

وفي الجزائر، أعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية، في بيان، الجمعة أول أيام رمضان بعد ثبوت رؤية هلاله مساء اليوم.

وفي السودان، أعلن "مجمع الفقه الإسلامي" (دار الإفتاء)، في بيان، أن السبت، أول أيام رمضان، إثر تعذر رؤية هلال رمضان اليوم بالرؤية البصرية والأجهزة في المنطقة.

وأضاف: "وبذلك تقرر أن يكون الجمعة، اليوم المكمل لثلاثين من شهر شعبان 1441 هجرية، وأن يكون السبت، غرة شهر رمضان المعظم".

وفي لبنان والعراق انقسم السنة والشيعة حول موعد بدء الشهر الفضيل.

وأما في العراق، أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، في بيان، إن "الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وأن السبت، هو الأول من شهر رمضان".

وكان ديوان الوقف السني في العراق، وإقليم كردستان شمالي البلاد، أعلنا، الأربعاء، أن الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجرت العادة في العراق أن يبدأ الشيعة صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.

وفي لبنان، أعلن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي، الشيخ عبد الأمير قبلان، في بيان، أن الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، وعليه فإنّ السبت هو غرة رمضان.

وكانت دار الفتوى في لبنان (الممثلة للسنة) أعلنت، الأربعاء، أن الجمعة هو أول أيام رمضان.