» قفزة جديدة في إصابات "كورونا" في ألمانيا

22 أبريل 2020 - 12:06 م

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس"كورونا" زاد بمقدار 2237 حالة ليصل إلي 45 ألفا و694 حالة لترتفع أعداد الإصابة لليوم الثاني علي التوالي، كما ارتفعت أعداد الوفاة بمقدار 281 وفاة ليصل الإجمالي إلي 4879 حالة، بالرغم من تصريحات وزير الصحة الألماني، ينس شبان، بأن بلاده تسيطر علي الفيروس.

وأشار الوزير في تصريحات صحفية نشرتها "سكاي نيوز" إلي أنه تم إجراء فحوصات واختبارات تشخيصية تتعلق بالفيروس لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن لافتا إلي أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من أغسطس المقبل.

وتشهد ألمانيا حالة من التباين في الآراء بعد تصريحات الحكومة برفع إجراءات الإغلاق تدريجيا بالرغم من الزيادة في أعداد الإصابات التي سجلتها.