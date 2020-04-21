» قرار مفاجيء من ترامب للحد من تفشي كورونا

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ترامب

كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، في محاولة للحد من تفشي فيروس"كورونا" المستجد.

وأضاف ترامب في تدوينته على الصفحة الرسمية على"تويتر": "في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأمريكيين العظماء سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلي الولايات المتحدة مؤقتا"

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت  22 مليون عاطل عن العمل، كما سجلت مساء أمس وفاة 1433 شخصا فيما تجاوز أعداد المصابين 784 ألف شخص تماثل للشفاء منهم 72 ألف شخص.

 


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