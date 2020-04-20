رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية خلال ساعات

وأوضح أن كل المواطنين التزموا بالإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن المواطن يقف مع دولته عندما تناديه بما يثبت مدى أصالة الشعب المصري .



وأكد أنه سيتم خلال ساعات رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بعد مرور 14 يوما من فرضه.



