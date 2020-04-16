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داعية سعودي شهير: نفعل مع ولاة الأمر مثلما وقع لـ"عثمان بن عفان"
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عبد القادر وحيد

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الدعاء

ماهر بن ظافر

ولاة الأمر

المدح

أعرب الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني عن أسفه لما يتعرض له ولاة الأمور في البلاد من موجة هجوم من المغرضين.

وأضاف الداعية السعودي أن ما نشره البعض من أن المدح والثناء على ولي الأمر مطلقا لا يجوز.. وأنه ليس من هدي السلف ليس بصحيح.

وأوضح أن الحق أنه إذا قام مقتضى للثناء وهو كما ترى قائم  من سلّ الخوارج الجبناء سيف لسانهم الجائر بمقاطع خفية مرئية وصوتية على ولي الأمر .. فليثنى عليه وليمدح بما هو أهله كما فعل عثمان لما أكثروا من ذمه.

وتابع الداعية السعودي : إنه في مكالمة هاتفية عرضت هذا على شيخنا العالم الجليل المدرس بالحرم المكي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ومدرسي الحديث رفع الله قدره صاحب الفضيلة الشيخ د.وصي الله عباس فأقره وفرح به .

وأشار ماهر بن ظافر إلى أن الشيخ وصي الله عباس أرسل لي صوتيا ما يؤيده ردا على أولئك..فجزاه الله خيرا وحفظ ولي أمرنا وقادتنا من كل شر ومكروه.


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