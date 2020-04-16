  • الخميس 16 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
منع المحجبات من دخول الشواطىء

7 قرارات جديدة لمنع التجمعات بالشواطئ

تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

تطبيق حد الحرابة على مرتكب عملية طعن الفرقة الاستعراضية

تشيلسى

تقارير: الدوري الإنجليزي يعود يونيو المقبل

خالد الجندي

الجندى: الإخوان وراء وقائع رفض دفن موتى كورونا

لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

لأول مرة.. السكة الحديد تتخذ هذا القرار

الإفراج عن نزلاء السجون

الإفراج عن 460 سجينًا بعفو رئاسي وشرطي

صلاح

كورونا تكبد "صلاح" 495 مليون جنيه

نقيب المأذونين

نقيب المأذونين: "المحاكم حالها واقف لا خلع ولا طلاق"

مستشفيات إيران

دفناها قبل 5 أيام.. والمستشفى تهنئنا بتعافي خالتي من كورونا

الطيران الإماراتي يقلل موظفيه لتقليص التكاليف

دولة عربية تعلن عودة حركة الطيران في هذا الموعد

"المقاولين العرب": العامل اللي مش هيلبس الكمامة يروح

آخر الأخبار

المقاولين العرب
المقاولين العرب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

اللي مش هيقعد في بيته بمزاجه هيقعد غصب عنه

#

وزير الآثار: اللي مش هيلتزم هيتعاقب

#

أحمد فهمي يثير الجدل قبل مباراة السوبر: "اللي خايف يروح"

#

"اللي جاي مش طبيعي".. تحذير عاجل من الأرصاد

إكسترا نيوز

كورونا

كمامات

المقاولين العرب

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنهم يتخذون إجراءات مشددة مع من لا يلتزم من العمال بالإجراءات الوقائية، قائلا: "العامل اللي مش هيلبس الكمامة يروح".

وأضاف "صلاح"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن رئيس الموقع دوره مراقبة مدى التزام العمال بالإجراءات الوقائية.

وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أن من يتخطى 55 عاما من العمال، أو يعاني من أمراض مزمنة يتم عزلهم، ويتولون وظائف إدارية حفاظا عليهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع "طارق 40"
» محافظ الإسكندرية: "المواطنون بيعتدوا على رجال الأمن"
» دول الخليج توافق على مقترح كويتي بإنشاء هذا الأمر
» سمية الخشاب توجه رسالة لمتابعيها بشأن الحجر الصحي
» مع زوجها.. عبير صبري تثير الجدل
» الإفتاء تعلن: إلغاء احتفالية رؤية هلال رمضان 2020
» السعودية.. قرار جديد لمن يقل عمره عن 15 عامًا
» تحذير شديد اللهجة من فايلر للاعبى الأهلى
» بـ ملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل
» مؤثر.. أم تلحق بتوأمها بعد الولادة بسبب كورونا
» متى يختفي كورونا؟.. طبيب فرنسي يكشف موعد نهاية الفيروس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية