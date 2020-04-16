"المقاولين العرب": العامل اللي مش هيلبس الكمامة يروح

16 أبريل 2020 - 02:31 م

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنهم يتخذون إجراءات مشددة مع من لا يلتزم من العمال بالإجراءات الوقائية، قائلا: "العامل اللي مش هيلبس الكمامة يروح".



وأضاف "صلاح"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن رئيس الموقع دوره مراقبة مدى التزام العمال بالإجراءات الوقائية.



وأوضح رئيس شركة المقاولون العرب، أن من يتخطى 55 عاما من العمال، أو يعاني من أمراض مزمنة يتم عزلهم، ويتولون وظائف إدارية حفاظا عليهم.

