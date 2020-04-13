وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن علاقة صيام رمضان بكورونا

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أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار، وأنه بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع وزيرة الصحة الدكتورة  هالة زايد.

وأوضح أن وزيرة الصحة، أكدت خلاله أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية "عافاهم الله جميعًا"، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا ، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطر للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار .

وأضاف وزير الأوقاف في بيان اليوم: "أهم شيء في مواجهة انتشار فيروس كورونا هو عملية التباعد الاجتماعي ، واتخاذ الإجراءات الوقائية من التطهير والتعقيم وسائر تعليمات وزارة الصحة في ذلك ، والالتزام الكامل بإجراءات الجهات المختصة فيمن ينطبق عليهم العزل الذاتي أو الحجر الصحي".

وجدير بالذكر أن من يفطرون من المرضى وأصحاب الأعذار قسمان : قسم عذره طارئ مؤقت وهذا عليه القضاء حال شفائه ، وقسم مرضه مزمن وهذا عليه الفدية وفق ما تعلنه وتقرره دار الإفتاء المصرية في تحديد المبلغ المحدد كفدية عن كل يوم إفطار هذا العام بإذن الله تعالى ، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء.

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